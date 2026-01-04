raoul bova a domenica in il gesto per beatrice arnera parla chiaro

Raoul Bova è stato ospite a Domenica In, dove ha discusso della nuova stagione di Don Matteo, il ruolo che lo vede protagonista. Durante l’intervista, ha dedicato un gesto significativo a Beatrice Arnera, sottolineando il suo impegno e la sua professionalità. La puntata del 4 gennaio ha offerto uno sguardo sincero sull’attore, confermando il suo ruolo di volto noto della televisione italiana.

Raoul Bova è tornato in tv. Ospite di Mara Venier, nella puntata di Domenica In del 4 gennaio, per parlare della nuova stagione di Don Matteo, di cui è protagonista. Tra un aneddoto e una curiosità professionale è stato impossibile non parlare del caso che la scorsa estate ha travolto la vita dell’attore romano. E quel gesto per la nuova compagna Beatrice Arnera, implicito ma ben evidente agli occhi degli esperti di cronaca rosa, non è di certo passato inosservato. Le dichiarazioni di Raoul Bova a Domenica In. A Domenica In Raoul Bova è tornato a parlare della diffusione illegittima dei suoi messaggi audio inviati in passato alla modella Martina Ceretti. 🔗 Leggi su Dilei.it

