Ramos allenatore del San Marino | Le bombe a cento metri da casa

Ramos, allenatore del San Marino, ha vissuto in prima persona la notte dei bombardamenti, descrivendo come il porto e i quartieri militari siano stati colpiti a circa cento metri dalla sua abitazione. Un’esperienza che testimonia la vicinanza diretta dei conflitti alla vita quotidiana, offrendo uno sguardo sobrio e reale sugli effetti delle tensioni sulla popolazione locale.

La notte dei bombardamenti lui l'ha vissuta in prima persona. "Hanno colpito il porto e i quartieri militari, a cento metri da casa mia". La voce di Jairo Ramos, il manager del San Marino Baseball, arriva direttamente dal Venezuela ed è carica di tensione. Un racconto che riporta drammaticamente al centro dell'attenzione i legami – sportivi, politici e istituzionali – tra la Repubblica di San Marino e un Paese che da anni vive una crisi profonda. Ramos, 54 anni, venezuelano di nascita, ma figura storica del baseball sammarinese e italiano, si trovava a La Guaira quando nella notte sono iniziati i raid militari statunitensi contro il Venezuela.

