Rally Dakar ieri il prologo a Yandu Canet ed Ekstroem buona la prima

La Dakar 2026 è iniziata ieri con il prologo a Yanbu, in Arabia Saudita. La prima tappa ha visto protagonisti Canet ed Ekstroem, che hanno affrontato con successo il percorso di 22 km cronometrati e 73 km di trasferimento. La competizione, che si svolge tra sfide di terreno e condizioni estreme, proseguirà con diverse tappe fino all’arrivo nella stessa località.

Da Yanbu a Yanbu, ma in mezzo ci sarà l'inferno. La Dakar 2026 è partita ieri con il prologo nella località che poi ospiterà anche l'arrivo, prologo che si è snodato su un anello da 22 chilometri cronometrati e 73 di trasferimento. Da oggi a Yanbu si comincerà a fare sul serio, ieri comunque è stata scritta la prima classifica. Tra le auto, parte bene la Ford con le Raptor ufficiali: gli svedesi Mattis Ekstroem e Emil Bergkvist sono primi con il tempo di 10'48"7, con otto secondi di vantaggio sui compagni di squadra, gli statunitensi Mitch Guthrie e Kellon Walch, sul belga Guillaume De Mévius con la Mini del team X-Raid e per il qatariota Nasser Al-Attiyah, veterano della gara, con la Dacia Sandriders.

