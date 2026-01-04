Raid Usa in Venezuela presidio in piazza di sinistra e ambientalisti | Stop a guerre e riarmo

Lunedì alle 17, in Piazza del Popolo a Ravenna, si terrà un presidio promosso da rappresentanti della sinistra e ambientalisti. L'iniziativa mira a sottolineare la richiesta di fermare le guerre e il riarmo, in risposta alle recenti operazioni militari degli Stati Uniti in Venezuela. Un momento di confronto pacato per esprimere posizioni condivise sulla pace e la tutela dell’ambiente.

Sinistra e ambientalisti di Ravenna lanciano un presidio, che si terrà in Piazza del Popolo lunedì alle 17.30, per affermare la propria “solidarietà alla popolazione del Venezuela” dopo gli attacchi sferrati nella notte tra venerdì e sabato che hanno portato alla cattura del presidente Nicolas. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Raid Usa in Venezuela, presidio in piazza di sinistra e ambientalisti: "Stop a guerre e riarmo" Leggi anche: Venezuela, presidio in piazza Castello dopo l'attacco Usa: "Giù le mani dal Venezuela" Leggi anche: Attacco al Venezuela, presidio in piazza del Nettuno: "Stop all'imperialismo americano" | VIDEO Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Venezuela: stasera presidio della comunità a Genova, il Pd Liguria condanna il raid Usa; Napoli, manifestazione di protesta contro il raid Usa sul Venezuela; Raid Usa in Venezuela, 300 al corteo. E la politica si spacca sull’attacco; Attacco al Venezuela, a Milano presidio sotto il Consolato Usa contro Donald Trump. Raid Usa in Venezuela, 300 al corteo. E la politica si spacca sull’attacco - Lo gridano in coro trecento manifestanti in un presidio in piazza del Nettuno, condannando "il rapimento del presidente Nicolás Maduro e l’aggressione imperialista statuni ... msn.com

Venezuela, presidio in piazza Castello dopo l'attacco Usa: "Giù le mani dal Venezuela" - Nel tardo pomeriggio di sabato, 3 gennaio, decine attivisti e militanti di diverse sigle politiche di sinistra, da Potere al Popolo a Rifondazione Comunista, si sono ... torinotoday.it

Venezuela, a Torino presidio contro l'attacco Usa: "Vogliono impadronirsi delle risorse di Caracas" - In piazza Castello raduno di Potere al popolo, Comunisti, Cambiare rotta e Osa: "Paesi occidentali complici per non essersi opposti" ... rainews.it

All’ Angelus della prima domenica dell’anno Papa Leone XIV esprime «preoccupazione» per la crisi in Venezuela dopo i raid statunitensi a Caracas e la cattura del presidente Maduro: «Bisogna garantire la sovranità del Paese e assicurare lo stato di diritto. Il - facebook.com facebook

Kaplan sul raid Usa in Venezuela: “Ma quali narcos, l’America ha agito solo per interessi economici” - la Repubblica x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.