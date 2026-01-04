Raid Gb-Francia contro Isis a Palmira

Le forze aeree britanniche e francesi hanno condotto un'operazione militare in Siria, colpendo una struttura sotterranea associata all'ISIS situata a nord di Palmira. L'intervento è avvenuto in un'area montuosa e mira a indebolire le capacità dell'organizzazione terroristica nella regione. Questa azione si inserisce in un contesto di operazioni volte a contrastare l'espansione e le attività dell'ISIS in Siria.

0.20 Le aviazioni britannica e francese hanattaccato una struttura sotterranea legata all'Isis in un'area montuosa a nord di Palmira, in Siria. Secondo una nota del ministero della Difesa britannico, il sito, occupato da Daesh e usato come deposito di armi ed esplosivi, si trova lontano da insediamenti civili. All'operazione hanno partecipato caccia Typhoon FGR4 della Royal Air Force e velivoli francesi, che hanno impiegato bombe guidate Paveway IV sugli accessi ai tunnel. L'obiettivo è stato centrato con successo.

