Raffica di meme dopo cattura Maduro | Con gli Usa non si scherza

Dopo la cattura di Nicolás Maduro e il suo trasferimento negli Stati Uniti, l'Amministrazione Trump ha diffuso una serie di meme attraverso la piattaforma X. Il messaggio principale sottolinea la serietà delle azioni statunitensi, evidenziando la posizione di fermezza nei confronti del leader venezuelano. Questa comunicazione ha suscitato diverse reazioni, riflettendo l'importanza di questa operazione a livello internazionale.

(Adnkronos) – ''Con gli Stati Uniti non si scherza''. Questo il messaggio che, in un modo o nell'altro, accomuna la raffica di meme diffusi dall'Amministrazione Trump su 'X' dopo la cattura del leader venezuelano Nicolas Maduro e il suo trasferimento negli Stati Uniti. A partire al meme diffuso sull'account ufficiale 'X' del Dipartimento di Stato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

