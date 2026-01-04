Raffica di meme dopo cattura Maduro | Con gli Usa non si scherza

Dopo la cattura di Nicolás Maduro e il suo trasferimento negli Stati Uniti, l'Amministrazione Trump ha diffuso una serie di meme attraverso la piattaforma X. Il messaggio principale sottolinea la serietà delle azioni statunitensi, evidenziando la posizione di fermezza nei confronti del leader venezuelano. Questa comunicazione ha suscitato diverse reazioni, riflettendo l'importanza di questa operazione a livello internazionale.

