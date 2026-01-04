Raffica di meme dopo cattura Maduro | Con gli Usa non si scherza
Dopo la cattura di Nicolás Maduro e il suo trasferimento negli Stati Uniti, l'Amministrazione Trump ha diffuso una serie di meme attraverso la piattaforma X. Il messaggio principale sottolinea la serietà delle azioni statunitensi, evidenziando la posizione di fermezza nei confronti del leader venezuelano. Questa comunicazione ha suscitato diverse reazioni, riflettendo l'importanza di questa operazione a livello internazionale.
(Adnkronos) – ''Con gli Stati Uniti non si scherza''. Questo il messaggio che, in un modo o nell'altro, accomuna la raffica di meme diffusi dall'Amministrazione Trump su 'X' dopo la cattura del leader venezuelano Nicolas Maduro e il suo trasferimento negli Stati Uniti. A partire al meme diffuso sull'account ufficiale 'X' del Dipartimento di Stato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Venezuela, l'aereo con a bordo Maduro arriva a New York dopo la sua cattura
Leggi anche: Gli Usa bombardano il Venezuela, Trump: «Maduro e sua moglie presi e portati fuori dal Paese». Media: «La cattura sembrerebbe negoziata» – La diretta
Aspettiamo il vincitore Fate screenshot a raffica . #screenshot #memes #bolognafood - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.