Raffaele Capperi deriso per il suo viso sul lavoro lascia il posto fisso Mi dicevano | Ti raddrizzo la faccia | me ne sono andato per salvarmi
Raffaele Capperi, affetto dalla sindrome di Treacher Collins, ha deciso di lasciare il lavoro stabile a 31 anni. Spesso deriso per il suo aspetto, ha scelto di andare oltre le parole offensive, ritenendo importante preservare la propria dignità e benessere. La sua storia evidenzia le sfide di vivere con una malattia rara che influisce sull’aspetto esterno, sottolineando l’importanza di rispetto e comprensione.
31 anni, è nato con la sindrome di Treacher Collins, malattia rara che provoca malformazioni agli zigomi, alla mandibola, alle palpebre e alle orecchie. Oggi racconta la sua storia al Parlamento europeo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
