Raffaele Capperi deriso per il suo viso sul lavoro lascia il posto fisso Mi dicevano | Ti raddrizzo la faccia | me ne sono andato per salvarmi

Raffaele Capperi, affetto dalla sindrome di Treacher Collins, ha deciso di lasciare il lavoro stabile a 31 anni. Spesso deriso per il suo aspetto, ha scelto di andare oltre le parole offensive, ritenendo importante preservare la propria dignità e benessere. La sua storia evidenzia le sfide di vivere con una malattia rara che influisce sull’aspetto esterno, sottolineando l’importanza di rispetto e comprensione.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.