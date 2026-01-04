Raddoppio import olio tunisino a dazio zero scatta l' allarme | Grave danno per la nostra regione

L’aumento dell’import di olio tunisino a dazio zero solleva preoccupazioni per il settore locale. Questa situazione rischia di danneggiare l’economia della regione, favorendo prodotti esteri a basso costo che vengono presentati come italiani. È importante valorizzare l’olio di qualità prodotto in Italia, tutelando i produttori e garantendo trasparenza ai consumatori. La difesa del made in Italy è fondamentale per preservare le tradizioni e l’eccellenza del nostro territorio.

Una parte dell'industria acquista prodotto estero a basso costo e lo spaccia come made in Italy, invece di valorizzare l'olio italiano di qualità al giusto prezzo."Non possiamo permettere che una concorrenza sleale danneggi il mercato dell'olio d'oliva e le nostre produzioni di alta qualità.

“Il raddoppio dell’import dell’olio tunisino a dazio zero un grave danno per la Calabria, scelta suicida”: la denuncia - Una parte dell’industria acquista prodotto estero a basso costo e lo spaccia come made in Italy, invece di valorizzare l’olio italiano di qualità al giusto prezzo. strettoweb.com

RADDOPPIO IMPORT OLIO TUNISINO A DAZIO ZERO UN GRAVE DANNO PER LA NOSTRA REGIONE - “Non possiamo permettere che una concorrenza sleale danneggi il mercato dell’olio d’oliva e le nostre produzioni di alta qualità. italynews.it

Coldiretti Calabria: "grave danno da raddoppio import olio tunisino". "Aumentare gli arrivi a dazio zero favorirà ulteriormente l’immissione di olio extravergine d’oliva a basso costo, spesso di dubbia qualità". https://www.rainews.it/tgr/calabria/articoli/2026/01/col - facebook.com facebook

#Ue, @coldiretti / #Unaprol, raddoppio import #olio tunisino a #daziozero è scelta suicida, fermare industriali italiani #trafficantidiolio x.com

