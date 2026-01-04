Raccolta dei ramini benefici. A dicembre donati 885 euro.

Da oltre un anno, molte persone contribuiscono alla raccolta dei ramini benefici, depositando monete da uno, due e cinque centesimi presso il bar Nazionale di via XX Settembre e l’edicola di piazza del Duomo. A dicembre, grazie alla generosità di tanti, sono stati raccolti 885 euro. Un gesto semplice che dimostra come la solidarietà possa continuare anche con piccole donazioni, senza limiti di tempo o occasioni speciali.

Non è solo durante le feste ma la generosità di moltissime persone da un anno dona i ramini, le monetine da uno, due e cinque centesimi nei punti di raccolta che sono il bar Nazionale di via XX Settembre e l’edicola di piazza del Duomo. Sin qui sono stati quasi 200 i chili di monetine per circa duemila euro raccolti e poi pazientemente contati da Simone della Banca Popolare di Crema, che prende in carico tutte le monetine. Due gli obiettivi raggiunti. A maggio dopo otto mesi di raccolta gli organizzatori, a nome di tutti coloro che hanno contribuito, hanno donato un defibrillatore del costo di 650 a una parrocchia cittadina e a dicembre, dopo soli quattro mesi, sono stati raccolti altri 885 euro per acquistare e regalare tre televisori da 55 pollici e uno da 42 alla Casalbergo Camillo Zucchi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

