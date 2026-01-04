Quiz sui cognomi di Bellano la sfida social fa impazzire i cittadini

Un nuovo quiz sui cognomi di Bellano sta coinvolgendo i cittadini sui social. Promosso dal sindaco Antonio Rusconi, mira a scoprire quali sono i dieci cognomi più diffusi nel paese. Questa iniziativa sta stimolando la partecipazione della comunità, offrendo un’occasione per conoscere meglio le radici e le tradizioni locali in modo semplice e diretto.

Un quiz insolito sta animando le giornate dei bellanesi in questo inizio d'anno. Il sindaco Antonio Rusconi ha lanciato sui social una sfida particolare: indovinare quali sono i dieci cognomi più diffusi a Bellano. L'iniziativa, che punta a valorizzare il senso di comunità attraverso un gioco. 🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

