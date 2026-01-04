Quell' abbraccio partito da Roma un mese fa Il Premio Friedman a Gonzàles e Machado

Un mese fa, un abbraccio simbolico è partito da Roma, segnando l’assegnazione del Premio Friedman a Gonzàles e Machado. Un riconoscimento che celebra il coraggio di chi, in Venezuela e nel mondo, si impegna per un futuro libero e democratico. Un momento di speranza e di riconoscimento per chi lotta quotidianamente per i valori di libertà e diritti civili.

Un giorno atteso da anni per chi dentro e fuori il Venezuela crede e combatte per un paese libero e democratico. Le reazioni all'arresto di Nicolàs Maduro non si sono fatte attendere. Tra le più attese quelle della leader dell'opposizione e premio Nobel per la pace, Maria Corina Machado: "Venezuelani, è arrivato il momento della libertà! Nicolás Maduro ora affronta la giustizia internazionale per gli atroci crimini commessi contro i venezuelani e i cittadini di molte altre nazioni. Dato il suo rifiuto di accettare una soluzione negoziata, il governo degli Stati Uniti ha mantenuto la promessa di far rispettare la legge", ha scritto in una nota, annunciando che «è giunto il momento che la sovranità popolare e nazionale prevalga nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

