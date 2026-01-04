Quel vecchio progetto del sottopasso che adesso si potrebbe realizzare i soldi ci sono

Da oltre 15 anni si discute della realizzazione di un sottopasso nel quartiere, un progetto che ha attraversato diverse fasi e cambiamenti nel tempo. Ora, grazie alla disponibilità di fondi, l’opportunità di realizzarlo sembra più concreta. Questa iniziativa rappresenta un intervento atteso da molti residenti, che potrebbe migliorare la sicurezza e la mobilità nella zona.

Di quel sottopasso se ne parla da almeno 15 anni, anche se nelle richieste di molti residenti del quartiere l'idea è ben più datata. Perché il problema è annoso. Si tratta del traffico in viale Stucchi, in prossimità della rotonda che dal cimitero conduce verso il quartiere di Sant'Albino.

Sottopasso, il nuovo Bronx. "Vecchio, da qui non passi. Questo è il nostro territorio"

"Quel sottopasso pericoloso e sporco" - Va messo in sicurezza perché nel tunnel si sono infilati mezzi più alti del previsto che hanno danneggiato il soffitto.

