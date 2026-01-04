Quei cordoli in cemento bucano le gomme. Appello all’amministrazione da via Croce.

Lungo via Benedetto Croce, arteria chiave che collega il centro storico a via Carducci, si sono recentemente avviati lavori di riqualificazione con nuovi parcheggi e alberi. Tuttavia, queste modifiche hanno portato anche a problemi per gli automobilisti, tra cui i cordoli in cemento che danneggiano le gomme delle vetture. Un appello all’amministrazione per trovare soluzioni che migliorino la viabilità e la sicurezza lungo questa importante strada cittadina.

Nuovi parcheggi, nuovi alberi, ma anche nuove e costose problematiche per gli automobilisti. È questa la singolare situazione che si sta vivendo lungo via Benedetto Croce, un'arteria fondamentale per la viabilità cittadina che collega il cuore del centro storico con via Carducci, snodandosi strategicamente alle spalle del Tribunale. "Dal punto di vista estetico e ambientale – affermano alcuni nostri lettori, residenti e pendolari della zona – il progetto merita un plauso: sebbene la riorganizzazione degli spazi abbia comportato la perdita di alcuni posti auto, ha parallelamente permesso la messa a dimora di numerosi alberi destinati a trasformare il viale in un percorso più verde e piacevole nel corso degli anni.

