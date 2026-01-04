In un bar dove il cappuccino sfiora i 70 gradi e le conversazioni spesso sfiorano il tabù, si affronta il tema del politicamente corretto. Quattro personaggi si confrontano, ognuno con le proprie opinioni, dando vita a un dialogo che riflette le sfide di comunicare nel rispetto delle diversità. Un esempio di come, anche tra tazzine e chiacchiere, si possa discutere di un tema complesso senza eccessi.

Il bar è uno di quelli dove il cappuccino arriva sempre troppo caldo e le opinioni sempre troppo fredde. Aldo Cazzullo è già seduto, legge il giornale con l’aria di chi sta cercando una citazione latina da usare tra poco. Vittorio Feltri entra brontolando: “Già vedo facce offese anche nei cornetti”. Massimo Gramellini arriva per ultimo, saluta tutti con un mezzo sorriso morale. Giuseppe Cruciani è già in piedi, anche se ha appena ordinato. Cruciani parte subito: “Il politicamente corretto è l’unica ideologia che riesce a far sentire colpevole pure il cucchiaino”. Feltri ride: “Macché ideologia, è una nevrosi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Quattro personaggi al bar, un tabù: il politicamente corretto spiegato (male)

Leggi anche: Enzo Salvi: "Il politicamente corretto muore in tv e sui social. La romanità? Unica al mondo"

Leggi anche: Il "politicamente corretto" non cancelli i nostri simboli

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Quattro personaggi al bar, un tabù: il politicamente corretto spiegato (male) - In un bar italiano, Cazzullo, Feltri, Gramellini e Cruciani litigano sul tema: ipocrisia o civiltà, tribunale o scudo. ilfoglio.it