Quasi 24 anni senza una vittoria 100% spagnola del Real Madrid

Il Real Madrid non conquista una vittoria interamente spagnola da quasi 24 anni. Questa lunga attesa evidenzia come, nel corso del tempo, le sfide e le competizioni abbiano modificato gli equilibri nel calcio internazionale. Analizzare questa lunga parentesi permette di comprendere meglio l’evoluzione del club e del calcio europeo, in un contesto di continui cambiamenti e competizioni sempre più globalizzate.

2026-01-04 23:17:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al dunque: Quasi un quarto di secolo. Questo è quello che doveva aspettare Real Madrid per vincere ancora una partita segnando tre o più gol e tutti erano giocatori spagnoli. L’ultima volta era stata 14 Settembre 2002, contro l’Osasuna. Quindi era 4-1. Doppietta dell’Helguera, altri gol di Raúl e Guti. Quattro gol, quattro spagnoli. Uno schema che si è ripetuto, ma da una realtà molto più eccezionale. Quel giorno di 2002 sempre al Bernabéu, Il recente campione europeo ha iniziato con sei spagnoli. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

