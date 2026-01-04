Quanto petrolio ha il Venezuela e qual è la sua qualità | i dati ufficiali sul numero di barili
Il Venezuela possiede le maggiori riserve di petrolio al mondo, con stime ufficiali che indicano centinaia di miliardi di barili di greggio. La qualità del petrolio venezuelano è generalmente considerata di tipo pesante e di bassa densità, influenzando le tecniche di estrazione e raffinazione. Questi dati evidenziano l'importanza strategica delle riserve venezuelane nel mercato energetico globale.
Nel territorio del Venezuela si trovano ricchissimi giacimenti di greggio, che rendono il Paese sudamericano il primo al mondo per riserve mondiali di barili di petrolio. Qual è la qualità di questa risorsa è perché è al centro delle tensioni geopolitiche fra superpotenze, acuite dopo l'attacco degli Stati Uniti del 2-3 gennaio 2026 che ha portato alla cattura di Nicolas Maduro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
