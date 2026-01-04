Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Il costo dell’energia elettrica oggi dipende dal mercato libero e dal Prezzo Unico Nazionale (PUN), che indica il prezzo all’ingrosso dell’energia in Italia. Conoscere il valore del PUN aiuta a comprendere le variazioni dei prezzi e a valutare le offerte disponibili. Questo dato è fondamentale per chi desidera monitorare le tariffe e pianificare i consumi energetici in modo consapevole.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all'ingrosso dell'energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per le offerte del mercato libero, aggiornato quotidianamente sulla base dell'incontro tra domanda e offerta sulla Borsa Elettrica Italiana. Al 04 Gennaio 2026, il PUN si attesta a 0,1067 €kWh (pari a 106,66 €MWh), segnando una lieve crescita rispetto ai giorni precedenti ( 0,1041 €kWh il 03 Gennaio 2026 e 0,1051 €kWh il 02 Gennaio 2026). Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore include, oltre al PUN, i costi di commercializzazione, trasporto, oneri di sistema e le imposte.

