Nella United Cup 2026, i punti assegnati ai giocatori dipendono dai risultati delle partite di singolare maschile e femminile contro la Svizzera. A differenza dei tornei tradizionali, il valore di ogni vittoria si basa su una combinazione di fattori, influenzando i ranking ATP e WTA. Quanti punti possono ottenere Paolini e Cobolli in questa competizione? Ecco una panoramica delle possibilità di punteggio in questa formula innovativa.

Nella United Cup 2026 di tennis i match di singolare, maschile e femminile, assegnano punti, rispettivamente, per i ranking ATP e WTA: a differenza dei tornei classici, il valore di ogni vittoria viene data dalla combinazione di due fattori. Per determinare i punti incamerati, infatti, saranno presi in considerazione il ranking dell’avversario battuto e la fase della manifestazione in cui il match si disputa: ad esempio, le eventuali affermazioni odierne di Jasmine Paolini e di Flavio Cobolli non sarebbero equivalenti. Nel tie dell’ Italia contro la Svizzera nel primo match Jasmine Paolini affronterà Belinda Bencic: l’elvetica al momento dell’iscrizione alla United Cup (10 novembre 2025) si trovava al numero 11 della classifica WTA. 🔗 Leggi su Oasport.it

Quanti punti possono guadagnare Paolini e Cobolli nei ranking WTA-ATP contro la Svizzera in United Cup

