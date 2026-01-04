Quanti punti guadagna Flavio Cobolli in United Cup? Il bottino per la vittoria contro Wawrinka e il nuovo ranking

Durante la United Cup a Perth, Flavio Cobolli ha ottenuto 20 punti ATP grazie alla vittoria contro Stan Wawrinka. Questa performance ha contribuito al suo aggiornamento nel ranking e rappresenta un passo importante nel suo percorso professionale. La competizione, che vede nazionali miste sfidarsi sul cemento australiano, continua a offrire opportunità di crescita ai giovani talenti del tennis italiano.

Flavio Cobolli ha guadagnato 20 punti nel ranking ATP grazie alla vittoria conquistata contro Stan Wawrinka nella fase a gironi della United Cup, la competizione per Nazionali miste in corso di svolgimento sul cemento di Perth (Australia). L’azzurro è riuscito a imporsi al termine di una maratona di due ore e 57 minuti, chiudendo i conti con il punteggio di 6-4, 6-7(2), 7-6(4) e permettendo all’Italia di pareggiare i conti nel confronto con la Svizzera dopo il ko rimediato da Jasmine Paolini contro Belinda Bencic. Il regolamento della manifestazione è particolare per l’assegnazione dei punti ATP e il bottino varia in base alla caratura dell’avversario affrontato e al momento dell’evento in cui ci si trova. 🔗 Leggi su Oasport.it

