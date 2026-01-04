Quando si gioca Italia-Francia United Cup 2026 | orari programma streaming

La United Cup 2026 di tennis si avvicina alla fase conclusiva del Girone C, in programma alla RAC Arena di Perth. L’Italia, terza testa di serie, affronterà la Francia martedì 6 gennaio alle ore 3. Ecco gli orari, il programma e le modalità di streaming per seguire la partita in diretta.

La United Cup 2026 di tennis, in corso in Australia, vedrà concludersi alla RAC Arena di Perth il Girone C: l’ Italia, testa di serie numero 3, martedì 6 gennaio, alle ore 3.00 italiane, affronterà la Francia nell’ultimo tie del raggruppamento. Il tie si aprirà alle ore 3.00 italiane con il singolare maschile, in cui Flavio Cobolli affronterà Arthur Rinderknech, poi a seguire nel singolare femminile Jasmine Paolini sfiderà Leolia Jeanjean, infine nel doppio misto le coppie dovrebbero essere formate da Sara ErraniAndrea Vavassori e da Tiantsoa Rakotomanga RajaonahEdouard Roger-Vasselin. La diretta tv di Italia-Francia della United Cup 2026 di tennis sarà fruibile in chiaro su SuperTennis HD, mentre la diretta streaming delle partite sarà disponibile su SuperTenniX e Tennis TV, infine la Diretta Live testuale del tie dell’Italia sarà assicurata da OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

