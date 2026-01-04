Qualiano presenta il tavolo permanente su autismo e neurodiversità

Il Comune di Qualiano annuncia, per l’8 gennaio 2026, l’istituzione di un tavolo permanente dedicato a autismo e neurodiversità. L’iniziativa coinvolge enti, scuole e associazioni locali, con l’obiettivo di promuovere dialogo, informazione e supporto continuo nel territorio. Questa misura mira a favorire l’inclusione e la sensibilizzazione, creando un punto di riferimento stabile per le persone e le famiglie interessate.

L’8 gennaio 2026 il Comune di , con enti, scuole e associazioni coinvolti nel progetto. Giovedì 8 gennaio 2026 alle ore 18:00, nella sala consiliare del Municipio della Città di Qualiano, sarà presentato al pubblico il “tavolo permanente sull’autismo e le neurodiversità”. Un progetto strutturato in seguito alla Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 10.06.2025. In questo periodo sono stati assolti adempimenti burocratici, contattati e coinvolti Enti, Istituti scolastici, Associazioni e Cooperative del terzo settore. Sono stati inoltre posti in essere diverse iniziative che saranno illustrate il giorno della presentazione, che rappresenta il punto di partenza per affrontare le tante problematiche, di chi versa in condizione di neurodiversità e delle loro famiglie. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

