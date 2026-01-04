I gioielli delle reali spesso assumono un significato particolare e diventano simboli di identità e tradizione. Letizia di Spagna preferisce un anello all’indice, mentre la regina Camilla indossa un misterioso anello al mignolo. Kate Middleton ha inoltre contribuito a diffondere la tendenza degli eternity ring, pezzi che rappresentano duratura fedeltà. Questi accessori, spesso invisibili a prima vista, accompagnano le regine in ogni momento della loro vita.

Letizia di Spagna ha un anello preferito all'indice, la regina Camilla invece ne porta uno misterioso al mignolo e Kate Middleton ha lanciato la moda della pila di eternity ring. Cimeli, talismani o regali, andiamo a scoprire i monili del cuore delle royals. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Quali sono i gioielli da cui le reali non si separano mai

Leggi anche: Quali sono i luoghi della casa in cui non dovresti mai posizionare l’albero di Natale

Leggi anche: Torna l’ora solare: si dorme un’ora in più, ma i benefici diminuiscono. Quando cambiano le lancette e quali sono gli effetti reali

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Non solo fedi e anelli di fidanzamento: quali sono i gioielli da cui le reali non si separano mai; La Regina Camilla ha un nuovo anello, significato nascosto e perché non lo toglie mai; L’anello al mignolo della regina Camilla è un omaggio nascosto; Regole di moda reali che Kate Middleton segue…e alcune che spesso ignora.

Non solo fedi e anelli di fidanzamento: quali sono i gioielli da cui le reali non si separano mai - Letizia di Spagna ha un anello preferito all'indice, la regina Camilla invece ne porta uno misterioso al mignolo e Kate Middleton ha lanciato la moda della pila di eternity ring. vanityfair.it