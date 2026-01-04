Quali orecchini indossare in questo 2026 appena iniziato?

Gli orecchini nel 2026 combinano eleganza classica e dettagli unici, arricchendo qualsiasi stile. Le tendenze puntano su pietre colorate e design che fungono da piccole sculture, ideali per valorizzare anche i look più semplici. Scegliere i gioielli giusti permette di esprimere la propria personalità con sobrietà e raffinatezza, mantenendo un equilibrio tra modernità e tradizione.

I gioielli sono una parte importantissima del look e della nostra personalità. Per chi li porta, gli orecchini del 2026 sono particolari ma classici, presentano pietre colorate e sono delle piccole sculture che permettono di impreziosire anche i look più basici. Quest’anno potrebbe segnare il ritorno delle perle come statement, anche negli orecchini a cerchio, ma anche del colore e delle pietre. Orecchini 2026, quali sono le tendenze per quest’anno?. Orecchini a cerchio, sottili o spessi, lavorati o dritti con pietre sono solo alcuni dei trend di quest’anno. Come detto già più volte nei giorni scorsi, la tendenza clean girl va verso il tramonto: basta “quiet luxury” e accessori minimalisti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

