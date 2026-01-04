Qual è la vera posta in gioco dell’attacco di Trump in Venezuela e cosa c’entriamo noi
L’attacco di Trump al Venezuela si inserisce in una più ampia strategia globale di controllo su risorse e materie prime. Comprendere le sue motivazioni e le implicazioni permette di avere una visione chiara delle dinamiche geopolitiche attuali, anche rispetto ai nostri interessi. Analizzare i fatti ci aiuta a comprendere come questi eventi influenzino l’equilibrio internazionale e le risorse energetiche di cui dipendiamo.
L’attacco di Trump al Venezuela è un pezzo della guerra mondiale a pezzi per energia e materie prime: basta mettere in fila i fatti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Attacco Usa in Venezuela, Trump posta la foto di Maduro dopo la cattura: «Governeremo noi il Paese fino alla transizione. Machado? Non ha il sostegno». Ma il regime di Caracas: «Pronti a resistere»
Leggi anche: La vera posta in gioco dell’euro digitale è l’autonomia strategica dell’Unione
