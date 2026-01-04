Qual è la vera posta in gioco dell’attacco di Trump in Venezuela e cosa c’entriamo noi

L’attacco di Trump al Venezuela si inserisce in una più ampia strategia globale di controllo su risorse e materie prime. Comprendere le sue motivazioni e le implicazioni permette di avere una visione chiara delle dinamiche geopolitiche attuali, anche rispetto ai nostri interessi. Analizzare i fatti ci aiuta a comprendere come questi eventi influenzino l’equilibrio internazionale e le risorse energetiche di cui dipendiamo.

