Qatar-Arnault Il derby dei super ricchi divide Parigi

Il derby tra PSG e Paris FC rappresenta un confronto tra due club parigini di élite, simboli di ricchezza e potere. Da un lato, il PSG, dominatore di Ligue 1 sotto la proprietà qatariota di Al-Khelaifi; dall’altro, il Paris FC, legato a Monsieur Arnault e alla sua LVMH. Una sfida tra due realtà che incarnano il lusso e l’esclusività, riflettendo le differenze tra i principali protagonisti del calcio e degli affari a Parigi.

Trecento miliardi di euro in quarantaquattro metri. Storia di un derby esclusivo, il Tout-Paris trasloca nella partita tra Paris Saint Germain e Paris Football Club, una città due squadre, club esclusivi e diversi, uniti in origine, prima del divorzio, oggi di fronte i nuovi padroni, i qatarioti di Al-Khelaifi, il Psg, protagonista in Ligue 1 e dominus della champions league, contro il Paris FC, il club di monsieur Arnault, al quinto posto tra gli uomini più ricchi al mondo con la sua LVMH, in società Red Bull e Pierre Ferracci con il gruppo Alter Paris, infine BRI Sports. Totale: trecento miliardi di potenza finanziaria.

