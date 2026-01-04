Puglia maltempo | allerta vento Codice giallo per il foggiano Protezione civile previsioni meteo

La Protezione civile ha diramato un'allerta gialla per il maltempo in Puglia, valida fino alle 14. Si prevede vento forte, soprattutto nelle zone montuose, con raffiche di burrasca sui crinali. La regione si prepara alle condizioni meteorologiche avverse, invitando alla prudenza e al rispetto delle indicazioni ufficiali. È importante monitorare gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l'allerta con validità fino alle 14. Si fa riferimento a "venti: localmente forti sud-occidentali sulle aree montuose, con raffiche di burrasca sui crinali." Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

