Pubblicato da Invitalia il bando di gara del Cis per la riqualificazione di Piazza Fontana

Invitalia ha pubblicato il bando di gara del Cis per la riqualificazione di Piazza Fontana a Taranto. L'iniziativa mira a migliorare gli spazi pubblici, favorendo un ambiente più accessibile e funzionale. La procedura è aperta alle imprese interessate, segnando un passo importante per la valorizzazione del centro cittadino e il coinvolgimento della comunità locale.

Tarantini Time Quotidiano Il deputato e Commissario Unico del Cis Taranto, Dario Iaia, annuncia con soddisfazione la pubblicazione da parte di Invitalia della gara per i lavori di riqualificazione di piazza Fontana. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 21 gennaio 2026. "Questa gara rappresenta un ulteriore passo avanti per il rilancio di Taranto e della città vecchia in particolare. Piazza Fontana è un luogo iconico dell'isola grande ed è una delle porte di accesso alla stessa – afferma Iaia – Invitalia ha formalizzato la pubblicazione della gara che avrà tempi rapidi di esecuzione, attuando quanto previsto nell'ambito del Cis Taranto.

