Provinciali il centrosinistra | Con Tarantino facciamo rete per rafforzare il territorio

I partiti del centrosinistra a Lecce hanno confermato la candidatura di Fabio Tarantino come presidente della Provincia, illustrando le ragioni di questa scelta. La decisione mira a rafforzare il territorio attraverso una collaborazione più stretta tra le forze politiche locali. Questa alleanza rappresenta un passo importante nel percorso di sviluppo e stabilità per la provincia, puntando su un profilo condiviso e orientato al bene comune.

LECCE - La scelta di convergere su Fabio Tarantino come candidato presidente della Provincia di Lecce per la coalizione di centrosinistra era stata annunciata nella giornata di ieri: oggi, però, i partiti che la compongono decidono di spiegare i motivi della decisione e di lanciare la propria. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Leggi anche: Elezioni provinciali 2026, il centrosinistra prepara le liste: i primi nomi Leggi anche: Elezioni provinciali 2026, il centrosinistra si muove: ecco i primi nomi La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Il centrosinistra salentino punta su Fabio Tarantino per le Elezioni Provinciali - Il centrosinistra salentino punta su Fabio Tarantino per le prossime elezioni provinciali. trmtv.it

Provinciali di Lecce, il centrosinistra punta su Tarantino contro Poli Bortone - Sarà una sfida tutta in salita per il centrosinistra quella delle elezioni provinciali di Lecce, con un quadro politico molto diverso rispetto a dieci anni fa. leccesette.it

Elezioni provinciali, fare rete per ridurre le distanze: ricetta della coalizione che sostiene Fabio Tarantino - La candidatura di Fabio Tarantino alla presidenza della Provincia di Lecce, annunciata dalla coalizione, arriva a conclusione di un percorso condiviso ... corrieresalentino.it

Il centrosinistra salentino punta su Fabio Tarantino per le prossime elezioni provinciali. Si vota in tutto il Salento il prossimo 1 Febbraio. Tarantino si scontrerà con Adriana Poli Bortone - facebook.com facebook

