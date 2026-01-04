Provano una moto su una strada chiusa ma rimangono vittima di un incidente | morti un 17enne e un 18enne a Bari

Due giovani, di 17 e 18 anni, hanno perso la vita in un incidente stradale a Bari mentre provavano una moto su una strada chiusa. Un’altra persona è rimasta ferita e trasportata in ospedale. L’incidente ha suscitato grande cordoglio nella comunità locale, mentre le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

Due giovani motociclisti di 17 e 18 anni sono morti a Bari in un incidente stradale in cui è rimasta coinvolta anche una terza persona rimasta ferita e portata in ospedale. L’incidente è avvenuto in una strada chiusa al traffico in cui solitamente - a quanto si apprende - vengono disputate gare illegali tra auto o moto. La dinamica non è ancora chiara, le vittime erano forse a bordo di due differenti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

