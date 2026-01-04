Provano una moto su una strada chiusa ma rimangono vittima di un incidente | morti un 17enne e un 18enne a Bari

Due giovani, di 17 e 18 anni, hanno perso la vita in un incidente stradale a Bari mentre provavano una moto su una strada chiusa. Un’altra persona è rimasta ferita e trasportata in ospedale. L’incidente ha suscitato grande cordoglio nella comunità locale, mentre le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

Due giovani motociclisti di 17 e 18 anni sono morti a Bari in un incidente stradale in cui è rimasta coinvolta anche una terza persona rimasta ferita e portata in ospedale. L’incidente è avvenuto in una strada chiusa al traffico in cui solitamente - a quanto si apprende - vengono disputate gare illegali tra auto o moto. La dinamica non è ancora chiara, le vittime erano forse a bordo di due differenti. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Provano una moto su una strada chiusa, ma rimangono vittima di un incidente: morti un 17enne e un 18enne a Bari Leggi anche: Incidente sulla Pontina: una vittima. Chiusa la strada verso Roma Leggi anche: Tragico incidente fra auto e moto sulla Pontina, morta una persona: strada chiusa in direzione Roma Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Schianto vicino alla galleria, muore centauro di 43 anni. Bari, provano una moto su una strada chiusa: morti un 17enne e un 18enne, grave altro ragazzo - È probabile che stesse la stesse provando prima di acquistarla, ma per motivi da chiarire ha investito il proprietario del ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Da moto fatta nel garage…a vincere il CIV classic 2025- provo la Protogini L-GP1 a Castelletto di Branduzzo Confronto fra la L-GP1, Aprilia RS660 e Suzuki SV Rosmoto Configurazione LTW650 2025: 700cc // 145kg // 105cv 11.800giri - Moto sviluppata d - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.