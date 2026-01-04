Prova e prendermi | una steelbook 4K per rivivere truffe e anni ' 60 con Leonardo DiCaprio e Tom Hanks

Il film del 2002 di Steven Spielberg è finalmente uscito in 4K UHD con una bella edizione steelbook per la gioia dei collezionisti. Salto di qualità nel video, buono l'audio, peccato per l'assenza di extra. È stato forse uno dei film più sottovalutati di Steven Spielberg, eppure Prova a prendermi è certamente una delle prove più brillanti del celebre regista, che nel 2002 realizzò l'adattamento del romanzo di Frank Abagnale Jr. portando sul grande schermo l'incredibile storia vera di un giovane maestro nell'arte della truffa (interpretato da un eccellente Leonardo DiCaprio) che negli anni Sessanta, ancora prima di aver compiuto 21 anni era riuscito incredibilmente a farsi passare per pilota aereo di linea, per avvocato e per medico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

