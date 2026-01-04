Prova di moto in una strada chiusa al traffico nel barese | morti 18enne e 17enne Fra Casamassima e Triggiano a margine della statale 100

Una prova di moto si è svolta questa mattina su una strada chiusa al traffico tra Triggiano e Casamassima, lungo la statale 100. Durante l’evento, purtroppo, si è verificato un incidente che ha coinvolto due giovani, di 17 e 18 anni, con conseguenze fatali. L’area è stata messa in sicurezza e le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

La strada a margine della statale 100, fra Triggiano e Casamassima, è chiusa al traffico. Lì stamattina, stando a prime ricostruzioni dell’accaduto, venditore e compratore stavano provando la moto. Il possibile acquirente, 18 anni, ha perso il controllo della moto. Il 17enne che avrebbe dovuto venderla ne è stato travolto. Sono morti. L'articolo Prova di moto in una strada chiusa al traffico nel barese: morti 18enne e 17enne Fra Casamassima e Triggiano a margine della statale 100 proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Prova di moto in una strada chiusa al traffico nel barese: morti 18enne e 17enne Fra Casamassima e Triggiano a margine della statale 100 Leggi anche: Provano una moto su una strada chiusa, ma rimangono vittima di un incidente: morti un 17enne e un 18enne a Bari Leggi anche: Incidente sulla statale 100 a Casamassima: camion di traverso sulla carreggiata, traffico in tilt Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Bari, provano una moto su una strada chiusa: morti un 17enne e un 18enne, grave altro ragazzo - È probabile che stesse la stesse provando prima di acquistarla, ma per motivi da chiarire ha investito il proprietario del ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Sono Daniele Zarantonello e qui si lavora sul serio HM Motard 125 sul banco prova Moto arrivata dopo la sistemazione che avevo fatto prima di questa estate, rodaggio finito, ha fatto dei bei viaggi e macinato molti km , prime prove sui numeri reali. Qui non - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.