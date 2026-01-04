La sfida tra Verona e Torino, in programma domenica alle 18:00, apre la diciottesima giornata di Serie A. Entrambe le squadre hanno mostrato difese vulnerabili nelle ultime settimane, rendendo il segno legato alla loro solidità una possibile opzione. Di seguito, analisi delle statistiche, probabili formazioni e informazioni utili per seguire l’incontro in diretta tv o streaming.

Verona-Torino è una partita valida per la diciottesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Terzultimo ma con una gara da recuperare, il Verona va a caccia di punti salvezza dopo le netta sconfitta di San Siro con il Milan che ha interrotto una mini-striscia vincente (successi con Atalanta e Fiorentina). Contro i rossoneri gli uomini di Paolo Zanetti hanno resistito un solo tempo, subendo il primo gol nel recupero della prima frazione di gioco: nella ripresa poi i rossoneri hanno alzato ulteriormente i ritmi, trovando il secondo e il terzo nel giro di pochi minuti (3-0). 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Verona-Torino, difese troppo ballerine: questo segno ci può stare

Leggi anche: Pronostico Paris FC-Rennes: difese ballerine e spettacolo assicurato

Leggi anche: McKennie: «Torino ormai come se fosse casa mia. 200 presenze? Difficile stare alla Juve così tanto tempo e raggiungere questo traguardo. Sul rinnovo dico questo»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Probabili Formazioni Hellas Verona vs Torino: Analisi Match, Formazioni, Assenze, Dove Vederla, Quote Scommesse e Pronostico; Serie A, le probabili formazioni di Verona-Torino; Probabili Formazioni Cagliari vs AC Milan: Analisi Match, Formazioni, Assenze, Dove Vederla, Quote Scommesse e Pronostico; Verona-Torino (domenica 04 gennaio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici.

Pronostico Verona-Torino, difese troppo ballerine: questo segno ci può stare - Torino è una partita di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it