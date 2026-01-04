Pronostico Real Madrid-Betis | girandola di gol anche senza Mbappé

Il match tra Real Madrid e Betis al Santiago Bernabeu si preannuncia equilibrato, con possibilità di gol da entrambe le parti. Nonostante l’assenza di Mbappé, le due squadre si contenderanno i punti in palio, in un contesto in cui il Real Madrid cerca una vittoria per mantenere il passo con il Barcellona. Un incontro che potrebbe offrire diverse occasioni offensive, garantendo spettacolo e tensione sulla scena della Liga.

Dopo il successo con il quale il Barcellona si è imposto sul campo dell' Espanyol, il Real Madrid non ha alternativa alla vittoria per provare a restare in scia dei blaugrana, distanti ora sette punti. Orfani di Kylian Mbappé, i Blancos ospitano però un Real Betis con un'identità di gioco ben chiara e che, forte dei 28 punti in classifica, sognano di entrare in zona europea dalla porta principale. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Chiamato a consolidare una panchina sempre più traballante, Xabi Alonso si affida a Gonzalo Garcia nel cuore di un attacco completato da Vinicius e Rodrygo.

