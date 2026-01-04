Pronostico Marocco-Tanzania | decima volta di fila
Il match tra Marocco e Tanzania, valido per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa, rappresenta un momento importante del torneo. La partita, che segna la decima sfida consecutiva tra le due nazionali, si svolge in un contesto di alta competitività. In questa guida, troverai informazioni su come seguirla, le probabili formazioni e un’analisi del pronostico, considerando il ruolo del Marocco come paese organizzatore e tra le favorite del torneo.
Marocco-Tanzania è valida per gli ottavi di finale di Coppa d’Africa: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Il Marocco, non solo perché è la nazionale padrona di casa, è uno delle favorite per la vittoria finale. E, fino al momento, con i risultati arrivati nel girone (due vittorie e un pareggio) ha dimostrato che sì, se la può giocare fino alla fine. Contro la Tanzania l’impegno è soft, merito del primo posto nel raggruppamento. Gli ospiti, in questo caso davvero, hanno superato il turno con due pareggi. E hanno preso gol in tutti i match. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
