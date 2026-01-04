Pronostico Egitto-Benin | la storia si ripete
L'incontro tra Egitto e Benin, valido per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa, rappresenta un nuovo confronto tra due nazionali con una storia recente favorevole agli africani nord-orientali. In quattro precedenti incontri, l’Egitto ha vinto tre volte e pareggiato una. Di seguito, analisi delle probabili formazioni, modalità di visione e pronostico di questa sfida.
Egitto-Benin è valida per gli ottavi di finale di Coppa d’Africa: dove vederla, probabili formazioni e pronostico In quattro precedenti totali tra queste due nazionali, l’Egitto ha vinto le ultime tre uscite e pareggiato nel primo incrocio. La storia si ripeterà lunedì pomeriggio, quando in Coppa d’Africa in una gara da dentro o fuori, Salah e compagni dovranno solamente timbrare il cartellino per il passaggio ai quarti di finale. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il Benin si ritrova agli ottavi con un solo gol fatto – con annessa vittoria – e la bellezza di quattro subiti. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Leggi anche: Pronostico Colombia-Australia: la storia si ripete
Leggi anche: Pronostico Egitto-Zimbabwe: si tocca la doppia cifra
Benin Botswana, Coppa d’Africa: probabili formazioni pronostico; Pronostico Benin - Botswana - Coppa d'Africa; Pronostico Benin-Senegal | con 3 punti è sicuro il primo posto.
Pronostico Benin-Senegal: con 3 punti è sicuro il primo posto - Senegal è una gara della terza giornata di Coppa d’Africa: pronostico, probabili formazioni e dove vederla Se la giocherà, il Senegal, in questo ultimo turno del girone, la qualificazione alla f ... ilveggente.it
Pronostico Benin-Botswana: già stabilito il record negativo - Botswana è una gara della seconda giornata di Coppa d'Africa: pronostico, probabili formazioni e dove vederla ... ilveggente.it
Pronostici Coppa d'Africa, Senegal-Botswana: non solo 1 ma anche... - Questa sembra davvero una sfida senza storia con il Senegal reduce da una vittoria in amichevole contro il Kenya per 8- corrieredellosport.it
Mo Salah non ha ancora vinto nulla con l’Egitto Ha iniziato la coppa d’Africa segnando allo Zimbabwe È forse la sua ultima grande occasione per vincere - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.