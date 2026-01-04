Promozioni anticipate | Così si bruciano i saldi Grave danno economico
I saldi invernali sono ufficialmente iniziati in Lombardia, ma molti negozi avevano già avviato promozioni anticipate, come pre-saldi e offerte riservate. Questi periodi promozionali, seppur utili per il cliente, rischiano di “bruciare” i saldi ufficiali, riducendone l’efficacia e causando un danno economico ai commercianti. È importante conoscere le differenze tra promozioni anticipate e saldi ufficiali per fare scelte di acquisto consapevoli.
I saldi invernali sono iniziati ufficialmente ieri in Lombardia. Anche se in realtà già da tempo nei negozi era possibile trovare forme diverse di "pre-saldi": periodi promozionali di fatto, soprattutto nel settore dell’abbigliamento, con offerte e ribassi comparse in anticipo, spesso attraverso formule riservate alla propria clientela come saldi privati, winter pre-sale e exclusive sales. Molte etichette, ma la sostanza è la stessa: offerte promozionali che anticipano la data ufficiale di avvio dei saldi. Un fenomeno che trova riscontro anche nel Varesotto, dove molti esercizi segnalano una pressione competitiva crescente, con sconti anticipati che spingono anche i negozi di prossimità ad adeguarsi per non perdere flussi di clientela. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
