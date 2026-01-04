Promozioni anticipate | Così si bruciano i saldi Grave danno economico

I saldi invernali sono ufficialmente iniziati in Lombardia, ma molti negozi avevano già avviato promozioni anticipate, come pre-saldi e offerte riservate. Questi periodi promozionali, seppur utili per il cliente, rischiano di “bruciare” i saldi ufficiali, riducendone l’efficacia e causando un danno economico ai commercianti. È importante conoscere le differenze tra promozioni anticipate e saldi ufficiali per fare scelte di acquisto consapevoli.

