Promozione Ovest che incrocio Il Fiesole a Cortona

Oggi alle 14:30 si svolge la prima giornata di ritorno del Girone A in Promozione. Tra le partite in programma, si gioca anche la sfida tra Ovest e Che Incrocio, al Fiesole di Cortona. La giornata vede inoltre Pietrasanta contro Fortis Juventus, con risultato finale di 3-0, grazie a Ricci e Mancini. Un’occasione per seguire le partite e aggiornarsi sugli sviluppi del torneo.

In Promozione, oggi alle 14,30, si giocano queste gare della 1ª giornata di ritorno. Girone A. Pietrasanta-Fortis Juventus (3-0: Ricci doppietta, Mancini). Arbitro: Pisdanechi di Pistoia. Locali senza Sacchelli, opiti privi di Sitzia.. Cubino-Luco (3-2: Antongiovanni, Serotti, Lemmi, Paggetti, Ronchi). Arbitro: Norci di Arezzo. Padroni di casa senza Maresca e Bussotti.. Settimello-Ponte Buggianese (0-4: Fruzzetti, Rugiati, Mhilli, Viola). Arbitro: Di Galante di Pontedera. Locali recuperano Rocco.. Montignoso-San Piero a Sieve (1-0: Vannucci). Arbitro: Bianchi di Lucca. Padroni di casa con Piscopo, ospiti senza Pozzi.

