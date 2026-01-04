programmazione canale 5 cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Ecco la programmazione di Canale 5 di oggi, con dettagli su ciò che sarà trasmesso in diretta tv e streaming. La guida include gli spettacoli, le serie e i programmi in onda, per aiutarti a pianificare la giornata. Scopri gli orari e i contenuti previsti, restando aggiornato sulle trasmissioni del canale.

Stai cercando la programmazione di Canale 5 di oggi? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di Canale 5 per l’intera giornata di oggi. Vi ricordiamo che il palinsesto è visionabile sia in diretta che in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Infinity. Su quest’ultima inoltre potrete vedere le repliche dei programmi di Canale cinque. In questo approfondimento invece potete trovare la programmazione tv di stasera di tutti i canali. Programmi Canale 5 di oggi, 4 Gennaio 2025. Mattina. 07:00 - Prima Pagina Tg5 Prima edizione quotidiana del notiziario televisivo a cura della redazione giornalistica di Canale 5 07:15 - Prima Pagina Tg5 Prima edizione quotidiana del notiziario televisivo a cura della redazione giornalistica di Canale 5 07:30 - Prima Pagina Tg5 Prima edizione quotidiana del notiziario televisivo a cura della redazione giornalistica di Canale 5 07:45 - Prima Pagina Tg5 Prima edizione quotidiana del notiziario televisivo a cura della redazione giornalistica di Canale 5 07:53 - Traffico Bollettino del traffico che si avvale di simulazioni grafiche costantemente aggiornate 07:59 - Tg5 Le notizie piu' importanti, nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di Canale 5 08:51 - I grandi misteri della Bibbia Nel giudaismo, e' l'oggetto piu' sacro: l'Arca dell'Alleanza, un mitico baule scomparso che ha lasciato molte domande 09:58 - Santa messa Santa messa '26 10:56 - Melaverde - le storie (domenica) Melaverde '26 - le storie (domenica) 11:26 - Melaverde - le storie (domenica) Melaverde '26 - le storie (domenica) 11:51 - Melaverde - editing I conduttori ci mostrano il meglio dei servizi della nostra penisola con curiosita' su tradizione e ingegno 12:58 - Tg5 Le notizie piu' importanti, nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di Canale 5 Pomeriggio. 🔗 Leggi su Tutto.tv

