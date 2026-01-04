Processo Maduroforse testimone chiave
15.53 Secondo Newsweek gli Usa potrebbero avere un testimone chiave nel processo contro Maduro.E' Armando Carvajal Barrios, ex capo dell'intelligence, fedele a Chavez,poi a Maduro. Dopo il crollo dell'economia appoggiò l'opposizione. Accusato di tradimento lasciò il Venezuela,e fu arrestato su mandato di cattura Usa per essere processato a New York.Carvajal si è dichiarato colpevole di accuse che implicano l'ergastolo, ma ancora nessuna condanna. Segno che potrebbe testimoniare contro Maduro, prima di conoscere il suo destino. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
