processo a maduro tra i coimputati anche il capo di una gang di narcos

Il processo a Nicolás Maduro coinvolge anche il presunto fondatore della gang di narcos Tren de Aragua, Héctor Rusthenford Guerrero Flores. L'inchiesta mira a chiarire eventuali collegamenti tra il leader venezuelano e attività criminali organizzate. La questione solleva interrogativi sulla possibile influenza delle organizzazioni illecite nel contesto politico e sociale del Venezuela.

L'incriminazione di Nicolàs Maduro tenta di collegare il leader venezuelano a Tren de Aragua. Tra gli imputati c'è anche il presunto fondatore della gang Héctor Rusthenford Guerrero Flores. L'atto di accusa federale sostitutivo, reso pubblico dopo la cattura del leader venezuelano, scrivono i giornali statunitensi, "assomiglia molto alle accuse mossegli nel 2020, ma presenta diverse novità importanti: il nuovo atto di accusa sembra accogliere le controverse affermazioni dell'amministrazione Trump su una gang di strada venezuelana, Tren de Aragua". Maduro è stato catturato dall'esercito Usa sabato mattina a Caracas e ora è in carcere a New York. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il presidente venezuelano Nicolás Maduro e la moglie catturati e trasferiti negli Stati Uniti, ora sotto processo per narcotraffico. Washington annuncia la gestione temporanea del Paese e l’ingresso delle compagnie petrolifere Usa. #veronanetwork - facebook.com facebook

Il giudice Alvin Hellerstein, di 92 anni, nominato dal presidente Clinton nel lontano 1998, supervisionerà il processo contro Nicolas Maduro. x.com