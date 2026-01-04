Problema tecnico manda l’aeroporto in tilt | 21 voli cancellati 34 dirottati Graduale ritorno alla normalità

Sabato 3 gennaio, l’aeroporto di Milano Bergamo ha subito un'interruzione operativa a causa di un problema tecnico al sistema ILS Enav, risolto nella notte. L’incidente ha provocato la cancellazione di 21 voli e il dirottamento di 34, riducendo temporaneamente la capacità di gestione. Attualmente, le operazioni stanno tornando alla normalità, con il traffico aereo che si sta stabilizzando dopo l’interruzione.

Nella serata di sabato 3 gennaio, all’aeroporto di Milano Bergamo, un problema tecnico al sistema di avvicinamento strumentale (ILS) Enav, generatosi poco prima delle ore 18 e risolto intorno alla mezzanotte, combinato alle contestuali condizioni di bassa visibilità in pista, ha comportato la riduzione della capacità operativa e il mancato arrivo di una serie di voli. Di quelli programmati nella fascia oraria interessata, 34 sono stati dirottati su altri scali, 21 cancellati e 8 ritardati e rischedulati nella mattinata di domenica 4 gennaio. Di conseguenza, risultano cancellati 26 voli previsti in partenza, mentre 6 sono stati operati da altri scali e altri 7 riprogrammati nella giornata di domenica 4 gennaio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

