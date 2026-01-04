probabili formazioni inter bologna chivu ha quasi sciolto il dubbio a centrocampo

Chivu ha ormai quasi definito la formazione dell'Inter in vista della sfida contro il Bologna, con particolare attenzione al reparto di centrocampo. La scelta dei titolari si avvicina alla conclusione, offrendo indicazioni chiare sulla strategia del tecnico. Ecco le probabili formazioni e le ultime novità sulla possibile disposizione in campo delle due squadre.

Inter News 24 Probabili formazioni Inter Bologna, mister Chivu pare aver quasi sciolto l’ultimo dubbio in mezzo al campo. Ecco la sua decisione. A poche ore dal fischio d’inizio a San Siro, arrivano le ultime indiscrezioni sulle scelte tattiche della Beneamata. Secondo Sky Sport, Henrikh Mkhitaryan, l’infaticabile fuoriclasse armeno dalla straordinaria intelligenza tattica, è in netto vantaggio nel ballottaggio a centrocampo su Piotr Zielinski, il tecnico mediano polacco approdato in estate a Milano. Questa scelta rappresenterebbe l’unica variazione nell’undici titolare di Cristian Chivu — l’ex leggendario difensore del Triplete oggi alla guida dei campioni d’Italia — rispetto alla formazione che ha espugnato il campo dell’Atalanta nell’ultimo turno. 🔗 Leggi su Internews24.com

