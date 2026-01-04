Con l’arrivo dei saldi, molti consumatori lombardi approfittano di offerte a prezzi scontati. Questi periodi rappresentano un’occasione importante per acquistare prodotti desiderati a costi ridotti, rispondendo alla crescente attenzione verso l’utilità e il risparmio. La maggior parte dei clienti attende con interesse questa stagione, considerandola un’opportunità per fare acquisti convenienti senza rinunciare alla qualità.

La corsa ai saldi è cominciata. Sei lombardi su 10 acquisteranno a prezzi scontati, un appuntamento atteso dal 47% dei clienti, che aspettano appunto i saldi quasi come i regali di Natale, per potersi comperare ciò che desiderano da tempo ma che non potrebbero permettersi senza ribassi. Abbigliamento soprattutto, nel 91% dei casi, ma anche scarpe nell’80%, accessori nel 41% e articoli sportivi nel 40%. E poi biancheria intima, pelletteria, biancheria per la casa. Rispetto all’anno scorso si stima aumenteranno le compere in saldo specialmente di pelletteria, articoli sportivi e scarpe, un poco meno invece di vestiti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Privilegiata l’utilità negli acquisti a prezzi scontati

