Principio d' incendio in un edificio di StMoritz | 40 persone evacuate

Nella serata di sabato 3 gennaio, i vigili del fuoco di St. Moritz e Celerina sono intervenuti a causa di un principio d’incendio in un edificio nel centro di St. Moritz. L’intervento ha comportato l’evacuazione di 40 persone, a seguito della presenza di fumo visibile nell’area. Nessun ferito è stato segnalato. L’incidente è attualmente sotto controllo e le cause sono in fase di accertamento.

Nella serata di ieri, sabato 3 gennaio, i vigili del fuoco di St. MoritzCelerina sono intervenuti a causa del fumo visibile nel centro del paese e un edificio è stato evacuato.Intorno alle 20.30, il fumo ha iniziato a fuoriuscire da sotto le scale di un edificio residenziale e commerciale con.

