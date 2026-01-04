Primo weekend di saldi invernali | spesa media di 320 euro ma 3 famiglie su 10 rinunceranno agli acquisti

Da foggiatoday.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo weekend di saldi invernali in Puglia ha registrato una spesa media di circa 320 euro. Tuttavia, circa il 30% delle famiglie ha deciso di rinunciare agli acquisti, evidenziando un andamento vario tra i consumatori. L’avvio delle vendite, regolamentato dal Regolamento Regionale 29 maggio 2017, n., segna un momento importante per il settore commerciale locale, con un clima di attesa e attenzione tra cittadini e rivenditori.

Primo weekend di saldi invernali sul territorio della Regione Puglia. L’avvio delle vendite di fine stagione è stabilito dal Regolamento Regionale 29 maggio 2017, n. 14, recante modifiche al Regolamento Regionale 18 ottobre 2016, n. 10, che disciplina tipologia e modalità di effettuazione delle. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

primo weekend di saldi invernali spesa media di 320 euro ma 3 famiglie su 10 rinunceranno agli acquisti

© Foggiatoday.it - Primo weekend di saldi invernali: spesa media di 320 euro, ma 3 famiglie su 10 rinunceranno agli acquisti

Leggi anche: Sconti al via: si saldi chi può: "La spesa media sarà di 172 euro. Solo un riminese su 3 farà acquisti"

Leggi anche: Sabato via ai saldi invernali, Confcommercio: "Spesa media a famiglia di circa 250 euro"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Saldi invernali al via, 300 euro la spesa media attesa a famiglia; Saldi invernali al via, parcheggi Blu Area e Isola Azzurra gratuiti nei primi due weekend di gennaio; Roma, saldi al via sabato 3 gennaio: valgono 600 milioni. Un terzo dei romani non comprerà; Saldi invernali in Sicilia dal 3 al 15 marzo.

primo weekend saldi invernaliSaldi al via: quanto durano e come è andato il primo giorno - Recine (Fismo Confesercenti Genova) traccia un primo bilancio: "Tanta gente in giro ma le promozioni non sono un fattore, merito del freddo e dei tanti turisti" ... genovatoday.it

primo weekend saldi invernaliCom’è andato il primo giorno di saldi invernali in centro a Brescia - Tra vetrine illuminate e budget più contenuti, c’è stata meno ressa del solito, ma si attende il rientro di molte persone dalle vacanze natalizie ... giornaledibrescia.it

primo weekend saldi invernaliSaldi invernali 2026, oggi si parte: ecco cosa sapere - Veneto: i saldi della stagione invernale si svolgeranno dal 3 gennaio al 28 febbraio 2026. tg24.sky.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.