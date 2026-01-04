Primo weekend di saldi invernali | spesa media di 320 euro ma 3 famiglie su 10 rinunceranno agli acquisti

Il primo weekend di saldi invernali in Puglia ha registrato una spesa media di circa 320 euro. Tuttavia, circa il 30% delle famiglie ha deciso di rinunciare agli acquisti, evidenziando un andamento vario tra i consumatori. L’avvio delle vendite, regolamentato dal Regolamento Regionale 29 maggio 2017, n., segna un momento importante per il settore commerciale locale, con un clima di attesa e attenzione tra cittadini e rivenditori.

Primo weekend di saldi invernali sul territorio della Regione Puglia. L'avvio delle vendite di fine stagione è stabilito dal Regolamento Regionale 29 maggio 2017, n. 14, recante modifiche al Regolamento Regionale 18 ottobre 2016, n. 10, che disciplina tipologia e modalità di effettuazione delle.

