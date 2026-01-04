Primantenna FM lancia Lazy Sunday con Lucky e Lilith

Da domenica 4 gennaio 2026, Primantenna FM presenta “Lazy Sunday”, un nuovo spazio dedicato alla musica e alle storie del weekend. Condotto da Lucky e Lilith, il programma va in onda ogni domenica dalle 10:00 alle 12:00, offrendo un momento di ascolto rilassato e di qualità per gli ascoltatori. Un appuntamento settimanale pensato per accompagnare la giornata in modo semplice e naturale.

Da oggi, 4 gennaio 2026, prende il via un nuovo appuntamento radiofonico su Primantenna FM. Ogni domenica, dalle 10:00 alle 12:00, gli ascoltatori potranno seguire “Lazy Sunday”, il programma condotto da Lucky e Lilith. Il format promette un mix di musica, intrattenimento e curiosità per iniziare la giornata in modo rilassato. Maggiori informazioni e dirette sono disponibili su www.primantennafm.com. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Primantenna FM lancia “Lazy Sunday” con Lucky e Lilith Leggi anche: Kate Middleton stupisce al Remembrance Sunday con una scelta audace e significativa Leggi anche: Perugia. Primantenna: questa sera protagonista la marchigiana Marialuna al “Venerdiretta”

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.