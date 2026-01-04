Prima solo voci ora è ufficiale | il supermercato della galleria commerciale chiude C’è la data
È confermato: il supermercato Interspar di via Darsena chiuderà definitivamente. Dopo settimane di voci non confermate, l’annuncio ufficiale indica la data di chiusura, segnando la fine di un punto di riferimento per molti clienti della zona. La decisione rappresenta un cambiamento importante per la galleria commerciale e per chi quotidianamente si riforniva presso questa struttura.
Prima solo voci incontrollate che riecheggiavano per le corsie. Ora l’ufficialità. Il supermercato Interspar di via Darsena chiude. La saracinesca sul punto vendita – nato nel lontano 2000 all’interno dell’omonima galleria commerciale - abbasserà definitivamente le proprie serrande entro la fine. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Leggi anche: Finale anticipato: La Notte nel Cuore chiude prima, ecco la data ufficiale
Leggi anche: La Ruota della Fortuna in prima serata fa saltare il Grande Fratello: la data ufficiale
" Questa foto non è spettacolo. È una domanda. Un attimo prima: musica, luci, voci che si sovrappongono. Un bar di Crans-Montana, il Le Constellation. Un locale chiuso, pieno, carico di energia. Una cameriera sollevata sulle spalle. Bottiglie di champagne - facebook.com facebook
Prima che Rialto si riempia di voci, fermati in Campo San Giacomo. Qui il Gobbo di Rialto, scolpito nel 1541, ha sostenuto per secoli il peso delle leggi della Serenissima: da luogo di condanne a voce della satira cittadina. #Venezia x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.