Prima solo voci ora è ufficiale | il supermercato della galleria commerciale chiude C’è la data

È confermato: il supermercato Interspar di via Darsena chiuderà definitivamente. Dopo settimane di voci non confermate, l’annuncio ufficiale indica la data di chiusura, segnando la fine di un punto di riferimento per molti clienti della zona. La decisione rappresenta un cambiamento importante per la galleria commerciale e per chi quotidianamente si riforniva presso questa struttura.

Prima solo voci incontrollate che riecheggiavano per le corsie. Ora l’ufficialità. Il supermercato Interspar di via Darsena chiude. La saracinesca sul punto vendita – nato nel lontano 2000 all’interno dell’omonima galleria commerciale - abbasserà definitivamente le proprie serrande entro la fine. 🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

