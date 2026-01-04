Prima domenica del mese a Roma musei gratuiti il 4 gennaio e le mostre del nuovo anno | cosa vedere

La prima domenica del mese a Roma offre l'opportunità di visitare gratuitamente numerosi musei, tra quelli della rete civica e statale. Il 4 gennaio, i musei saranno aperti senza costi d'ingresso, consentendo ai visitatori di scoprire le mostre e le collezioni in corso. È un’occasione per approfondire la conoscenza del patrimonio culturale della città in modo accessibile e senza impegno.

Musei aperti e gratuiti a Roma per la prima domenica del mese: visitabili gratis quelli della rete civica e statale. Domenica 4 gennaio musei civici gratis a Roma: Musei Capitolini, Mercati di Traiano, Ara Pacis e aree archeologiche.

Cosa fare a Roma (anche gratis) sabato 3 e domenica 4 gennaio: dall'ingresso libero ai Musei al ritorno degli Ambulanti di Forte dei Marmi - Cenoni in famiglia, balli, spettacoli teatrali e concerto con Alessandro Amoroso, Tananai e Fabri Fibra: Roma ha accolto il nuovo anno all’insegna della musica e del divertimento. ilmessaggero.it

Domenica gratis ai musei civici di Roma e in alcune aree archeologiche - Domenica 4 gennaio, prima domenica del mese, si rinnova la possibilità di visitare gratuitamente gli spazi dei musei civici di Roma Capitale e alcune aree archeologiche della città. ansa.it

