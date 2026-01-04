Prima di noi | trama cast e quando in tv della nuova serie Rai
Prima di noi è la nuova fiction Rai che racconta il ‘900 del nostro paese attraverso una saga famigliare. Vengono mostrate due guerre mondiali, l’urbanizzazione e la globalizzazione grazie allo sguardo della famiglia Sartori. Una serie che arriva dritta all’anima e che racchiude tutto: colpa, vergogna, rabbia e soprattutto l’amore. Scopriamo insieme il cast, la trama e dove vederla in tv. Prima di noi: trama e dove vederlo in tv. ‘ Prima di noi ‘ è tratta dall’omonimo romanzo di Giorgio Fontana e in cinque puntate mostrerà l’Italia per quasi un secolo: dal 1917 al 1978. Un appuntamento da non perdere con questa fiction che racconta non solo una storia famigliare ma quella di tutti noi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Leggi anche: Noi del Rione Sanità, stasera in tv la prima puntata della serie: cast, trama e puntate su Rai 1
Leggi anche: Prima di noi, la saga che racconta un secolo d’Italia: trama, contesto e cast della serie Rai
Crudelia, trama e cast del film con Emma Stone stasera in tv; Prima di noi, la serie tv debutta domenica su Rai 1: trama, cast e anticipazioni; Seduci e scappa, stasera in tv il film del ciclo Purché finisca bene: trama e cast; Inizia stasera “Se fossi te”, la favola di Natale con Laura Chiatti, Marco Bocci e Nino Frassica.
Prima di noi: trama, cast e quando in tv della nuova serie Rai - Prima di noi: trama, cast e quando in tv della nuova serie Rai che racconta la storia della famiglia Sartori per tutto il '900. superguidatv.it
Prima di noi, serie tv su Rai1: trama, cast, dov’è stato girata e quante puntate sono - Prima di noi è la nuova fiction evento di Rai 1 diretta da Daniele Luchetti che debutta oggi, domenica 4 gennaio 2026, in prima serata (dalle 21:30 circa). msn.com
Prima di noi, debutta la nuova fiction di Rai 1 che ripercorre il Novecento: trama e cast - Una saga famigliare, che attraversa la Storia e che diventa romanzo di formazione di una nazione intera: la racconta la serie in cinque serate Prima di noi di Giulia Calenda, Daniele Luchetti, Valia S ... corrieredellumbria.it
La bomba di Rai Uno: il finale di Sandokan di Ak?n Ak?nözü non è la fine!
Laverasquadra. . PRIMA DI NOI - TRAMA DELLA NUOVA FICTION DI RAI 1 IN ONDA A PARTIRE DA DOMENICA 4 GENNAIO 2026 - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.