Prima di noi | trama cast e quando in tv della nuova serie Rai

Prima di noi è la nuova fiction Rai che racconta il ‘900 del nostro paese attraverso una saga famigliare. Vengono mostrate due guerre mondiali, l’urbanizzazione e la globalizzazione grazie allo sguardo della famiglia Sartori. Una serie che arriva dritta all’anima e che racchiude tutto: colpa, vergogna, rabbia e soprattutto l’amore. Scopriamo insieme il cast, la trama e dove vederla in tv. Prima di noi: trama e dove vederlo in tv. ‘ Prima di noi ‘ è tratta dall’omonimo romanzo di Giorgio Fontana e in cinque puntate mostrerà l’Italia per quasi un secolo: dal 1917 al 1978. Un appuntamento da non perdere con questa fiction che racconta non solo una storia famigliare ma quella di tutti noi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

