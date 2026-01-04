Prima di Noi storia vera della famiglia Sartori è esistita nella realtà | in che hanno è ambientata la fiction di Rai 1
Prima di Noi storia vera della fiction di Rai 1. La serie “Prima di noi è una storia vera? Dalle immagini della serie sembra proprio che sia profondamente ispirata alla storia italiana del Novecento e nasce dall’omonimo romanzo di Giorgio Fontana, che ha costruito una saga familiare intrecciata con fatti storici reali. Prima di Noi storia vera della famiglia Sartori, è esistita nella realtà?. I personaggi della famiglia Sartori sono di fantasia, ma rappresentano in modo realistico le esperienze di molte famiglie italiane del secolo scorso. L In che anno è ambientato Prima di Noi. La serie non è un documentario, ma attinge a eventi storici autentici. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it
